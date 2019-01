Masernausbruch in Graz: 28 Babys stationär aufgenommen

„Da sieht man erst wieder, was ein einzelner Fall auslösen kann“, überlegt Marianne Wassermann-Neuhold von der steirischen Landessanitätsdirektion: Ein Jugendlicher steckte am 11. Jänner mehrere Kinder in der Ambulanz der Kinderklinik Graz mit Masern an, nun häufen sich die gemeldeten Verdachtsfälle. So mussten zu Wochenbeginn 28 Babys stationär aufgenommen werden, weil sie als „Kontaktkinder“ gelten. Mittlerweile sind 13 Masernfälle in Graz nachgewiesen.

Masern sind tückisch. Allein die Inkubationszeit kann bis zu 21 Tage dauern, außerdem ist die Ansteckungsrate hoch: Ein Infizierter steckt durchschnittlich 18 weitere (nicht geimpfte) Menschen an.

Babys besonders gefährdet

Der betroffene 15-Jährige jedenfalls wusste nicht, dass er erkrankt war und saß stundenlang im Wartesaal unter Kindern, von denen einige noch keine Impfung hatten. Zumindest eines von ihnen dürfte danach in einer Kinderarztpraxis gewesen sein dort waren auch Eltern mit Babys, die aufgrund ihres Alters noch nicht geimpft waren. Das ist erst ab neun Monaten vorgesehen.

Die Landessanitätsdirektion befürchtet, dass dies erst der Anfang einer Masernwelle ist. „Da könnte schon noch einiges dazu kommen, weil es ja so viele Babys betrifft“, bedauert Wassermann-Neuhold. „Wir wissen ja noch nicht, wo die Kinder bisher waren, zu wem sie Kontakt hatten.“

Das muss erst über Magistrat oder Bezirkshauptmannschaften erhoben werden. Von einer „Epidemie“ sprechen die Gesundheitsbehörden noch nicht, „Masern-Cluster“ ist der derzeit gängige Begriff.

Noch müssen keine Krabbelstuben oder Kindergärten gesperrt werden, die betroffenen Babys werden vorsorglich je nach Alter mit Globuli oder Schutzimpfungen behandelt. Die Mediziner weisen eindringlich auf die Impfungen hin: Damit sich Masern nicht verbreiten können, müssten mindestens 95 Prozent der Menschen geimpft sein. Österreichs Durchimpfungsrate liegt aber bei unter 90 Prozent. Sie sind für jede Altersgruppe kostenlos, also auch für Erwachsene.