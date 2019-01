Masern-Ausbruch: Ärzte für Impfpflicht

„Es wäre ein Glück, wenn das jetzt das Ende wäre“, sagt Ernst Eber, Vorstand der Kinderklinik Graz. „Aber wir müssen erwarten, dass es noch mehr Fälle geben wird. Die Anzahl ändert sich täglich.“

Ausgehend von nur einem Masernfall am 11. Jänner in Graz gibt es schon 14 bestätigte Erkrankungen und Dutzende Verdachtsfälle. Noch sprechen die Mediziner nicht von einer Epidemie, aber das könnte sich bald ändern, denn: Die für eine Immunisierung und den sogenannten Herdenschutz nötige Durchimpfungsrate von 95 Prozent ist bei Weitem nicht erreicht. In der Steiermark liegt diese Rate bei der ersten Masern-Impfung bei 89 Prozent, bei der Folgeimpfung nur noch bei 79 Prozent.