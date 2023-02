Mattle: "Habe unterschätzt, wie Impfpflicht die Gesellschaft spaltet"

„Für mich ist das immer ein Gradmesser für das Demokratieverständnis. Was wünscht sich die Gesellschaft: eine starke Frau oder einen starken Mann an der Spitze – oder eine liberale Demokratie? Ich habe immer ein bisschen Angst vor dem Bild der starken Frau oder des starken Manns. Ich stelle mich lieber dem Diskurs“, sagte Anton Mattle. Bei der Frage, ob er sich dann einen möglichen FPÖ-Bundeskanzler Herbert Kickl vorstellen könnte, blieb Mattle allerdings ausweichend: „Das steht gerade nicht an, lassen wir einmal wählen.“