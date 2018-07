Lungenkrebs: Weniger Todesfälle durch Früherkennung

„Es gibt – abgesehen vom schwarzen Hautkrebs – keine Krebsart, wo die neuen Immuntherapien so gut wirken wie beim Lungenkrebs. Der Weg geht in die richtige Richtung.“ Das sagt Lungenkrebsspezialist Robert Pirker von der MedUni Wien/AKH Wien im Vorfeld eines großen „Welt-Gipfels“ von Lungenkrebsexperten in Wien. Pirker und der Radiologe Helmut Prosch (ebenfalls MedUni Wien/AKH) organisierten erstmals den „Lung Cancer World Summit Vienna 2018“, ein Gipfelgespräch von 15 führenden Lungenkrebsexperten aus aller Welt.

Lungenkrebs ist in Österreich die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern (nach Prostatakrebs, 14 Prozent aller Krebsneuerkrankungen), bei Frauen teilen sich Lungen- und Darmkrebs mit einem Anteil von je zehn Prozent den zweiten Platz hinter Brustkrebs.