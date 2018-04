Was die Diagnose Lungenkrebs heute bedeutet

Nichtraucherschutz und Prävention

„Bei den Lungenkrebserkrankungen gibt es in Österreich leider immer noch steigende Tendenz“, sagt Maximilian Hochmair. Rauchen ist der entscheidende Faktor. Jede Zigarette kostet 1,5 Minuten Lebenszeit. Am Beispiel der USA zeigt sich jedoch, was ein besserer Nichtraucherschutz bewirken kann: „15 Jahre nach dessen Einführung in den 1990er-Jahren, haben sich die Lungenkrebserkrankungen um die Hälfte reduziert“, so Hochmair.

In Österreich ist der Trend gegenläufig. Österreich ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern diesbezüglich letztplatziert. Univ.-Prof. Christoph Zielinski dazu: „Die Regierung hat hier das Wohl der Bürger aus den Augen verloren.“

Auch Franz Buchberger, Obmann der Selbsthilfegruppe Lungenkrebsforum Austria sagt: „Es ist sehr bedauerlich, wie es hierzulande um die Prävention steht. Dass mit der Gesundheit der Bevölkerung politisches Kleingeld gemacht wird, ist schäbig.“