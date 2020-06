Lungenkrebs überholt Brustkrebs

Setzen sich die derzeitigen Trends fort, ist Lungenkrebs 2015 in der EU „auch bei Frauen die Krebstodesursache Nummer ein“, prognostiziert der italienische Epidemiologe Matteo Malvezzi in einer neuen Studie (Annals of Oncology). Derzeit ist es noch Brustkrebs. Bei diesem sorgen neue Therapiekonzepte dafür, dass alleine seit 2009 die Zahl der Todesfälle um sieben Prozent zurückgegangen ist. Gleichzeitig sind aber die Lungenkrebstodesfälle bei Frauen um sieben Prozent gestiegen – Ursache ist die deutlich steigende Zahl an Raucherinnen. Rund 90 Prozent der Todesfälle bei Lungenkrebs werden durch das Rauchen verursacht.

In Österreich starben 1983 laut Statistik Austria 649 Frauen an Krebserkrankungen von Luftröhre, Bronchien und Lunge. 2010 gab es mit 1266 Todesfällen bei Frauen einen neuen Rekordwert. Zum Vergleich: 2010 gab es 1502 Brustkrebstodesfälle bei Frauen. Insgesamt sterben in Österreich jährlich 14.000 Menschen an durch das Rauchen ausgelöste Krankheiten.

Der Anteil rauchender Frauen ist auch in Österreich stark gestiegen (siehe Grafik unten). „Bei den Jugendlichen haben die Mädchen die Burschen teilweise bereits überholt, auch, weil sie das Rauchen als Appetitzügler einsetzen“, sagt Univ.-Prof. Michael Kunze vom Institut für Sozialmedizin der MedUni Wien anlässlich des Welt-Nichtrauchertages (31. 5.).

Gleichzeitig geht die Zahl der Raucher zurück: „Bei den Männern sieht man ein Lichtfleckchen am Ende des Tunnels, bei den Frauen leider noch nicht.“