Hunde erkennen Lungenkrebs

Ein serienreifer Test wie bei der Alkoholkontrolle ist das Ziel eines Forschungsprojektes. Dabei sollen Geräte von Hunden lernen, wie es geht. Eine erste, in Niederösterreich kürzlich abgeschlossene Studie hat es gezeigt: Hunde erschnüffeln Anzeichen einer Lungenkrebserkrankung in der Atemluft von Patienten zumindest genau so gut wie modernste Geräte.

Das stimmt mit internationalen Veröffentlichungen überein. Nur fallen beim technischen Weg schwer bewältigbare Datenmengen an. Denn Hunde lassen sich viel weniger als Geräte von störenden Informationen, beispielsweise Gerüchen von Desinfektionsmitteln in verschiedenen Krankenhäusern, ablenken. Wie Hunde das machen, will man jetzt herausfinden, um einen einfachen Test zu schaffen.

Dazu erklärt Primarius Michael Müller, Vorstand der Thoraxchirurgie im Otto Wagner Spital Wien: „ Lungenkrebs wird zu oft übersehen, weil er nicht weh tut.

Wenn man ihn bemerkt, ist es meist zu spät. 90 Prozent der Patienten, bei denen der Krebs im Frühstadium diagnostiziert wird, überleben. Aber nur 15 Prozent, wenn man das nicht erkennt.“

„Wir haben Primarius Müller als Partner gesucht, weil er mehr Zugang zu Lungenkrebspatienten hat als wir. Wir wollen in einer neuen Studie mit 1000 Patienten arbeiten“, erklärt Peter Errhalt, Vorstand der Pneumologie am Landesklinikum Krems.

Den technischen Teil des Forschungsprojektes, das samt Auswertung zwei Jahre lang laufen wird, erledigt das „Austrian Center for Medical Innovation and Technology“ (ACMIT). „Wir wollen eine künstliche Hundenase bauen, die ebenso gut Gerüche ausfiltern kann“, sagt ihr Vertreter Christian Krutzler.

Bei der ersten Studie bekamen trainierte Hunde dieselben Atemluftproben von 29 Patienten wie die elektronische „Hundenase“.