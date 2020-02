Krebs: Wie neue Therapien das Leben deutlich verlängern können

Späte Diagnosen

Nach dem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist Lungenkrebs die Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeit, sagt Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie im KH Nord: „Ein Problem ist, dass 75 Prozent der Erkrankungen in einem Stadium diagnostiziert werden, wo eine Heilungschance nahezu nicht mehr möglich ist.“ Neue Verfahren zur Früherkennung könnten das ändern: Spezielle niedrig dosierte Computertomografien bei starken Rauchern, die älter als 50 Jahre sind, führen in Studien dazu, dass wesentlich öfter als sonst Frühstadien der Erkrankung entdeckt werden: „Die Sterblichkeit kann damit um rund 25 Prozent gesenkt werden.“ Noch gibt es – so wie bei der Mammografie – kein standardisiertes Screeningprogramm. Doch Vorarbeiten für erste Projekte laufen bereits.