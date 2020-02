Krebs: Wie neue Therapien vielen helfen können

„Zwischen 1995 und 2018 hat sich die Zahl der Krebserkrankungen in Europa um 50 Prozent erhöht – die Sterblichkeit aber ,nur‘ um 20 Prozent“, sagt der Onkologe Christoph Zielinski. Die Zahl der Neudiagnosen steigt, weil es immer mehr Personen in höherem Lebensalter gibt. Auch verbesserte Diagnosemethoden erhöhen die Zahl registrierter Neuerkrankungen. Gleichzeitig leben dank Früherkennung und moderner Therapien immer mehr Menschen mit einer Krebserkrankung. „In den USA ist die Sterblichkeit an Krebs alleine von 2016 auf 2017 um 2,5 Prozent zurückgegangen.“