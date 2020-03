Kinder ohne Arzt: Warum jede zehnte Kassenpraxis nicht besetzt ist

Was also könnte die Politik tun, um dem Mangel entgegenzuwirken? Für Peter Voitl muss man anerkennen, "dass sich in der Medizin derzeit ein großer Systemwandel vollzieht". Wie die Zukunft aussehen könnte, das zeigt der Kinderarzt im Kleinen: Er leitet eine Gruppenpraxis, in der nicht nur Kinderärzte mit verschiedenen Schwerpunkten arbeiten, sondern auch Therapeuten wie Logopäden.