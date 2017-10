Psyche in Not: 80.000 Therapieplätze für Kinder und Jugendliche fehlen

Am Tag der seelischen Gesundheit zeichnete der Präsident der Österreichischen Liga für Kinder - und Jugendgesundheit, Christoph Hackspiel, ein bedrückendes Bild der Situation: "Es steht dramatisch um die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Bindungsstörungen, depressive Verstimmungen, Angststörungen, ADHS, Essstörungen, Rückzug in virtuelle Welten – die Liste ist lang und es sind immer mehr Minderjährige betroffen."

Kinder und Jugendliche machen 20 Prozent der Bevölkerung aus, doch nur sechs Prozent der Gesundheitsausgaben werden für sie verwendet, heißt es im neuen Jahresbericht der Liga. Laut Schätzungen fehlen 60.000 bis 80.000 Therapieplätze, das sei "ein massiver Engpass, der zu langen Wartelisten bei Entwicklungsambulatorien, psychologischen und psychotherapeutischen Praxen, mobiler Kinderkrankenpflege und Autistenhilfe geführt hat" (siehe unten).

Foto: /Grafik,istockphoto

Hackspiel kritisiert mangelndes Datenmaterial, erste dramatische Aussagen traf die "MHAT"-Studie über die mentale Gesundheit von Teenagern: Knapp ein Viertel der Kinder und Jugendlichen leidet zurzeit an einem psychischen Problem, ein Drittel im Lauf ihres jungen Lebens, heißt es dort.

Hilfe zahlt sich aus

Hackspiel sieht in der Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie des Gesundheitsministerium und dem Kinderrechte-Panel im Familienministerium erste Schritte, doch bestehe großer Aufholbedarf: "Wir fordern ein Kinderministerium oder einen Bundes-Kinder-Beirat wie bei den Senioren. Und Kinderverträglichkeitsprüfungen, damit wir Kinder und Eltern stärker in den Fokus rücken." Das rechne sich auch: "Jedes Kind, das leidet und es dadurch nicht schafft, eine Schule abzuschließen und sich danach in die Gesellschaft zu integrieren, kostet zwei Millionen Euro an Unterstützung und entgangenen Steuern. Um einen Bruchteil könnte man ihm helfen."

Foto: BMFJ/Aigner Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner kündigt Maßnahmen an: "Bis 2019 sollen rund 3500 Therapieplätze für Kinder und Jugendliche in multiprofessionellen Einrichtungen entstehen. Das kann von Psychotherapie über Ergotherapie und Logopädie bis hin zur Kinder- und Jugendpsychiatrie reichen."

Nötig wären weitere Maßnahmen, so die Liga: Einen Engpass gibt es schon am Beginn des Lebens bei den Kassen-Hebammen, die auch für eine Betreuung von Mutter und Kind zu Hause sorgen können – für Wien mit 20.000 Geburten jährlich sind das derzeit 23. In Deutschland würde das als Versorgungsnotstand gelten. Für einen österreichweiten Schnitt von rund 300 Geburten pro Betreuerin bräuchte es in Wien mehr als 60 Kassen-Hebammen. Knapp werde es auch bei Kinderärzten nicht nur am Land, sondern in Städten wie Linz und Wien.

Vierfaches Personal

Kinderpsychiater Christian Kienbacher sieht einen Grund in der mangelnden Attraktivität für angehende Ärzte und fordert für seinen Bereich das vierfache Personal: "Wir haben 26 Kassen-Kinderpsychiater, aber für einen Stand wie in Deutschland und der Schweiz müsste es 100 geben." Er beobachtet, dass Lehrer und Eltern schneller reagieren als früher und Kinder zu Experten schicken, "aber weil es zu wenige Kassenplätze gibt, können wir nicht genug helfen".

Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der Kinderschutzeinrichtung Möwe, wünscht sich mehr unbürokratische Hilfe wie beim Konzept der "Frühen Hilfen" für Jungfamilien: "Die psychosozialen Faktoren sollten in den Mutter-Kind-Pass einfließen. Wir beobachten eine besorgniserregende Zunahme von emotionaler Vernachlässigung. Eltern brauchen mehr Stärkung ihrer Erziehungskraft. Nicht erst dann, wenn ihre Kinder in Gefahr sind. "