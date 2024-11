"Nein, das mag ich nicht!": Wenn das Kind zum ultrapingeligen Esser mutiert

Gerade im Wachstum benötigen Kinder schnell verfügbare Energie, die sie vor allem aus Kohlenhydraten beziehen. "Da Kinder instinktiv sehr gut spüren, was ihr Körper braucht, lässt sich ihre Vorliebe für Nudeln oder Butterbrote gut damit erklären."

Zum einen, weil sie ihre Unabhängigkeit unterstreichen wollen, zum anderen, weil der süße Geschmack aus evolutionärer Sicht bevorzugt wird – er gilt als sicher. " Süßer Geschmack ist Kindern von klein an über die Muttermilch vertraut", sagt Thuy. "Neue Nahrungsmittel werden dagegen oft als potenziell gefährlich wahrgenommen und abgelehnt. So haben sich auch unsere frühen Vorfahren sicher durch die Nahrungswelt bewegt."

Selbst wenn Eltern die Gründe für das anspruchsvolle Essverhalten ihres Kindes kennen: Im Alltag ist der Umgang damit oft fordernd. "In meinen Beratungen versuche ich den Eltern zu vermitteln, dass diese Phase in der Regel vorübergeht und es am besten ist, sie einfach zu akzeptieren", erklärt Thuy. Sie weiß: "Sobald Kinder Druck wegen ihres Essverhaltens verspüren oder gar Bestrafung fürchten, wird ihr Verhalten oft noch eigenwilliger."

Druck erzeugt Gegendruck

Die Expertin rät davon ab, das Kind mit Zwang oder gar durch Drohungen zum Essen zu bewegen. Stattdessen sei es wichtig, den Nachwuchs immer wieder zu ermutigen, Neues auszuprobieren. "Man kann Vergleiche ziehen, die Sicherheit vermitteln, zum Beispiel: 'Schau, das schmeckt ähnlich wie der Haferbrei, den du gerne isst.'" Ratsam sei, Nahrungsmittel in verschiedenen Texturen und Varianten anzubieten – gebraten oder gedämpft, in Stücken oder püriert. "Und was ganz wichtig ist: loben", erinnert Thuy.

"Jedes Kind entwickelt letztlich seinen eigenen Geschmack", sagt Thuy. Auch zum Aufessen sollte man es keinesfalls drängen: "Kinder können ihre Körpersignale wunderbar deuten. Etwas, was wir Erwachsenen oft verlernt haben. Hunger- wie Sättigungsgefühle sollten respektiert und nicht abtrainiert werden."