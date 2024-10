Hype um "air up" in Schulen: Wie gesund ist die Flasche mit Duft für Kinder?

Air up beantwortet diese Frage mit Ja. "Für unsere Pods werden natürliche Aromen verwendet, und unsere Flaschen sind aus Tritan, einem haltbaren, BPA-freien Material, hergestellt. Das bedeutet, dass auch Kinder unser Trinksystem gefahrlos nutzen können, solange es mit Trinkwasser gefüllt ist und die Pods wie vorgesehen verwendet werden", heißt es vonseiten des Unternehmens auf KURIER-Anfrage.

Man trinke zu 99,99 Prozent pures Wasser, es könne aber sein, dass ein "sehr geringer Anteil an natürlichem Aroma" in den Körper gelange. Dies sei vergleichbar mit der Menge an Aroma, die man in einer Bäckerei einatme, wenn man frisches Brot rieche.

"Natürliche Inhaltsstoffe"

Doch was genau in den Aromen enthalten ist, gibt air up nicht heraus, nur so viel: "Der Duft unserer Pods wird ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Früchten, Gewürzen und Kräutern gewonnen, die auf ein lebensmittelechtes Vlies-Trägermaterial aufgetragen werden. Wir verwenden keine künstlichen Aromen und alle Pods sind frei von regulierten Allergenen", heißt es. Die Aromen seien in Lebensmittelqualität, stammen von einem Hersteller in Deutschland und seien nicht schädlich für die Gesundheit.

Das sieht auch Klaus Dürrschmid vom Institut für Lebensmittelwissenschaften an der BOKU Wien so. "Man trinkt kein aromatisiertes Lebensmittel, man nimmt die Aromen auch nicht auf, sondern atmet sie wieder aus. Aus meiner Sicht gibt es keine Bedenken, was die Wirkung der Aromen betreffen könnte. Da es lebensmitteltaugliche Aromen sind, besteht keine toxikologische Gefahr", meint Dürrschmid. Die Aromen würden gesetzliche Anforderungen erfüllen, die auch sonst in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bestehen.