"Eltern denken, Babys schlafen Tag und Nacht – bis die Realität einkickt"

Es gibt Babys, die von Anfang an mehrere Stunden am Stück schlafen. Aus meiner Erfahrung ist das eher die Ausnahme. Auch wir Erwachsene schlafen in Zyklen, an den Übergängen kommen wir in eine Aufwachphase, die aber – sofern sie nicht länger als ein paar Minuten dauert – am Morgen nicht erinnerlich ist.

Wenn Kinder auf die Welt kommen, haben sie einen polyphasischen Schlaf. Sie schlafen fragmentiert, immer mal wieder. Das hat damit zu tun, dass ihr Magen noch klein ist und sie regelmäßig Nahrung zu sich nehmen müssen. Es ist auch aus evolutionärer Sicht normales Verhalten: Wenn unsere frühen Vorfahren geschlafen haben, waren sie Gefahren ausgesetzt. Babys sind zu 100 Prozent davon abhängig, dass Erwachsene sich um sie kümmern. Sie werden wach, um sich rückzuversichern, dass ihre Bezugspersonen noch da sind – der Säbelzahntiger nicht vor ihnen steht. Laut Definition spricht man bei Säuglingen von Durchschlafen, wenn sie von alleine eine Still- oder Fläschchenmahlzeit in der Nacht überspringen. Zum Beispiel nicht nach zwei, sondern nach vier Stunden nach Nahrung verlangen. Das ist schon etwas anderes als das, was wir landläufig unter Durchschlafen verstehen.

Inga Ahlers: Eltern gehen oft unbedarft in die Elternschaft oder informieren sich intensiv über viele Themen, klammern aber den Schlaf aus. Weil sie denken, das Baby würde anfangs ohnehin Tag und Nacht schlafen. Bis dann die Realität einkickt. Wir haben nach wie vor oft eine falsche Vorstellung davon, wie Babys schlafen. Auch wenn viel Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Fakt ist: Babys schlafen nicht durch. In den ersten paar Monaten nehmen das die allermeisten Eltern in Kauf. Wenn die Babys nach einem halben oder dreiviertel Jahr noch immer nicht durchschlafen, wie es oft heißt, sind sie verzweifelt. Das ist verständlich. Auch wir Erwachsene haben ein Schlafbedürfnis. Wenn es nicht erfüllt wird, macht das etwas mit uns.

Viele Eltern treibt eine Frage um: Wann wird es besser?

Wichtig ist, dass man ab einem gewissen Alter das Schlafverhalten des Kindes genauer betrachtet. Um zu ergründen, ob es falsche Erwartungen sind, die zu Belastungen führen. Oder ob es tatsächlich ein Problem gibt.

Wann wäre Letzteres der Fall?

Wenn ein Kind mit einem Jahr nachts stündlich wach wird und nach der Brust verlangt, zum Beispiel. Das ist schlafphysiologisch gesehen problematisch – und weder für die Mutter noch für das Kind förderlich. Dass Eltern da am Ende ihrer Kräfte sind, ist in Ordnung. Einem Elternteil in so einer Situation zu sagen, es solle die Zeit genießen und dass Kinder nur einmal so klein sind, halte ich für schwierig. In der Kindermedizin wird davon gesprochen, dass Babys mit einem halben Jahr nachts in der Lage sind, mehrere Stunden am Stück durchzuschlafen. Sie schaffen es theoretisch ohne Hunger durch die Nacht. Aus meiner Sicht sieht es etwas anders aus: Im Schlaf passiert viel, das mit Energieverbrauch verbunden ist. Wenn ein Baby ein oder zwei Mal noch Nahrung aufnehmen mag, ist das absolut okay.

Wie kommt man zu ein bis zwei Mal?

Bei einer Schlafberatung findet man individuelle Lösungen, die allen guttun. Ich empfehle Eltern, Protokoll zu führen, wann das Kind wach ist und was es braucht, um wieder in den Schlaf zu finden. Aber erst, wenn das Kind älter als ein halbes Jahr ist. Davor ist die Schlafarchitektur noch nicht ausgereift genug, als dass Interventionen hilfreich wären. Oft haben sich Einschlafassoziationen eingeschliffen. Es gibt eine Verbindung zwischen Einschlafen und Trinken an der Brust, oder dem Fläschchen. Was dazu führen kann, dass Kinder es nicht schaffen, eigenständig Schlafzyklen zu verbinden, die bei Babys kaum eine Stunde lang sind. Wichtig ist, dass man es nicht hinnimmt, wenn man ein herausfordernd schlafendes Kind hat. Im Grunde muss man dem Kind beibringen, Schlafzyklen zu verbinden – ohne viel Tamtam von außen. Es geht nicht darum, dass Babys lernen müssen, allein zu schlafen. Oft genügt es, sehr starke Reize zu unterlassen, oder auch das Einschlafstillen. Dann schaffen es die Kinder oft gut, längere Phase am Stück zu schlafen. Eltern müssen auch gewillt sein, Dinge zu verändern, um dem Kind zu zeigen, dass es das selbst kann.