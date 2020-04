Impfstoff: Erst wenige testen bereits Freiwillige

Ergebnisse abwarten

Diese Ergebnisse müssen abgewartet werden – besonders in Hinblick auf die Sicherheit in der Praxis. Impfstoffe sollen immerhin Millionen Menschen, auch Kindern, verabreicht werden. Der Nutzen muss bei Weitem überwiegen. Niemand hat etwas davon, wenn ein Wirkstoff wirkt, aber schwere gesundheitliche Schäden anrichtet.

„Man kann nicht alle Schritte überspringen. Da geht es um genaue Überprüfung und Sicherheit“, erklärt Holzhauser. Eine weitere wesentliche Hürde ist die Zulassung durch internationale wie nationale Arzneimittelbehörden. „Man kann davon ausgehen, dass im Fall dieser Pandemie jetzt alle Kräfte gebündelt werden und alle Entscheidungsträger eine Zulassung rasch realisiert werden“, sagt Gallo-Daniel.

Bei der Produktion von Impfstoffen ist Europa übrigens traditionell stark: „76 Prozent der Produktionskapazität der normalen Impfstoffdosen, die weltweit benötigt werden, werden derzeit in Europa produziert“, sagt Renée Gallo-Daniel. Das umfasst 27 Produktionsstätten in 11 Ländern. Zudem gibt es 12 Forschungszentren in 8 Ländern, die auf die Entwicklung von neuen Impfstoffen fokussieren.