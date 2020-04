Flächendeckende Antikörpertests lassen weiter auf sich warten

Der allererste Test

Am 31. 12. 2019 meldet China an die WHO, dass ein unbekannter Erreger Lungenentzündungen in Wuhan verursacht. Am 13. 1. wird der Gen-Bauplan des Virus veröffentlicht. Drei Tage später hat ein Team an der Charité in Berlin ein erstes Nachweisverfahren entwickelt – einen PCR-Test

Die PCR-Tests

Damit wird seit Jänner bei Verdacht auf eine akute Infektion in einem Rachenabstrich nach Virus-Erbgut gesucht. Ein bestimmter Erbmaterial-Abschnitt wird millionenfach kopiert und so nachgewiesen

Die Antikörper-Tests

Antikörpertests weisen nicht das Virus, sondern Abwehrstoffe (Antikörper) nach, die der Körper in Folge einer Infektion bildet. So kann nach einer Infektion eine solche auch nachgewiesen werden, wenn keine Symptome aufgetreten sind. Ihre Verlässlichkeit muss allerdings noch verbessert werden