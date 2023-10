Extreme Kälte: Ab wann es für den Menschen gefährlich wird

Markante Kälteeinbrüche sind in Österreich selten. Laut Geosphere Austria kommen Phasen mit Eistagen, also ganztägig Temperaturen unter 0 Grad, im Großteil Österreichs statistisch gesehen alle zwei bis drei Jahre vor. Kälteeinbrüche, bei denen es in den Nächten auch in tiefen Lagen verbreitet auf minus zehn bis minus 20 Grad und tiefer abkühlt, sind noch seltener.

Solche Temperaturen unter Null können Menschen gefährlich werden.