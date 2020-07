Hoffnungsträger: Was kann der neue Bluttest zur Alzheimer-Diagnose?

Früherkennung

Beim Diagnose-Vorsprung setzt auch eine neue Studie an. Bei der jährlichen Verbandskonferenz der internationalen Alzheimer's Association präsentierten Wissenschafter aus Schweden und den USA nun ihre Erkenntnisse: Sie forschen an einem Protein, das an der Entstehung von Alzheimer beteiligt sein soll.

Es wird angenommen, dass das Tau-Protein in Verbindung mit dem Schwund der Geisteskräfte steht: P-Tau217, eine bestimmte Form von Tau, scheint sehr früh auf eine kommende Alzheimer-Erkrankung hinzuweisen. Veränderungen der Gehirn-Proteine Amyloid und Tau und deren Verklumpung (Ablagerungen) gehören zu den typischen Veränderungen im Gehirn bei Alzheimer.

Biomarker im Fokus

Anhand der Unterart P-Tau217 sollen diese bereits 20 Jahre vor Einsetzen der Symptome erkennbar sein. Die Treffsicherheit der Test-Ergebnisse soll bei 98 Prozent liegen. Peter Dal-Bianco, Neurologe und Präsident der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft (ÖÄG), sieht in den Erkenntnissen "einen spannenden Befund". Dass die Tau-Protein-Werte in der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit bei Patienten sehr früh zunehmen, sei schon länger bekannt. "In der Forschung wird seit geraumer Zeit versucht, Tau-Proteine in der Rückenmarksflüssigkeit und ihre Bedeutung bei Alzheimer zu bestimmen. Das scheint nun in Ansätzen sogar im Blut gelungen zu sein."