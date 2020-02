Große Männer haben geringeres Demenzrisiko

Hat die Körpergröße eines Menschen Auswirkungen auf sein Risiko, später an Demenz zu erkranken? Das fragten sich Forscher der Universität Kopenhagen in Dänemark. Solche Fragen zu klären, sind naheliegend in einem Land, in dem die Menschen naturgemäß größer sind als - sagen wir - in Südeuropa.

Das Herausfinden individueller Merkmale für Demenz ist ein wichtiger Faktor, um für die Behandlung der Erkrankung frühe Krankheitsfaktoren herauszufinden. Schon frühere Studien hatten einen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Demenzrisiko gezeigt.

Eine Vernetzung mit Genetik, Umwelt oder anderen Faktoren im frühen Leben, die einen Zusammenhang zeigen könnten, war aber nicht möglich.