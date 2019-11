Neue App hilft Angehörigen von Demenzkranken

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich leben über 100 000 Menschen,

die an Demenz leiden.

Demenz ist eine Krankheit, bei der man

langsam seine geistigen Fähigkeiten verliert.

Davon ist das Denken, Erinnern und Orientieren betroffen.

An Demenz leiden vor allem ältere Menschen.

Der Großteil der Demenzkranken

wird zuhause von Angehörigen gepflegt.

Demenz verändert nicht nur die Lebensweise

von den Betroffenen, sondern auch die von ihren Angehörigen.

Bei Demenzkranken, die viel alleine sind,

verläuft die Krankheit viel schneller.

Regelmäßige Gesellschaft und die Nähe zu anderen

Menschen ist für Demenzkranke wichtig und gut.

Um Angehörige von Demenzkranken zu unterstützen,

entwickelte die Fach-Hochschule Campus Wien eine App.

Die App heißt „ DEA Lebensfreunde“.



Wie funktioniert die App?

Zu Beginn gibt man Informationen

über die betroffene Person in der App ein.

So soll eingeschätzt werden, welche Aktivitäten für die

erkrankte Person überhaupt machbar sind.

Zu den Informationen gehören unter anderem das

Geschlecht der Person und wie gut sich die Person

noch bewegen kann.

Die App zeigt dann Vorschläge für Aktivitäten,

die man gemeinsam mit der demenzkranken Person

unternehmen kann.

Dazu zählen Aufgaben, die die demenzkranken

Personen fordern, unterhalten und sie in tägliche

Aufgaben miteinbeziehen.

Insgesamt gibt es 46 Aktivitäten.

Die App bietet auch praktische Tipps und Kontakte zu

Beratungs-Stellen und Selbsthilfe-Gruppen.

Die App soll in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.