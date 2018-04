Herzklappe wie bei „Arnie“: Für wen diese Methode geeignet ist

„Je mehr Daten wir von den via Katheter eingesetzten Klappen haben, umso mehr wird ihr Einsatz zunehmen“, ist der Herzchirurg überzeugt. Bei dem Kongress in Innsbruck wurden jährliche Steigerungsraten von bis zu 30 % als realistisch eingestuft: „Manche Schätzungen gehen dahin, dass in einigen Jahren bis zu zwei Drittel aller Patienten mit einer verengten Aortenklappe auf diese Weise therapiert werden – derzeit ist es ein Drittel. Dass man überhaupt keine offenen Operationen mehr durchführen wird, ist nicht abzusehen.“

Eingriffe mit Katheter werden in der Regel von Kardiologen durchgeführt – die Operationen von Herzchirurgen. „Es muss aber bei jedem Kathetereingriff auch ein Herzchirurg dabei sein“, betont Poslussny. „Einerseits für den Fall, dass es zu einer Komplikation wie einer Verletzung des Herzmuskels kommt. Bei uns in Hietzing ist der Kathetereingriff im mer eine Teamarbeit von Kardiologe und Herzchirurg.“ Ähnlich auch Guy Friedrich und der Innsbrucker Herzchirurg Nikolaos Boneros: „Die Zukunft ist ein Zusammenwachsen von Kardiologie und Chirurgie am Herzen.“