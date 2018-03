Schwarzenegger am offenen Herzen operiert

Arnold Schwarzenegger (70) wurde am Donnerstag in Los Angeles mehrere Stunden lang am Herzen operiert. Das berichtet das Society-Magazin TMZ.

Laut TMZ gibt es mittlerweile ein Statement aus dem Umfeld von Arnold Schwarzenegger, das besagt, dass mittels Katheter-Eingriff eine Pulmonalklappe ersetzt werden sollte. Die ursprüngliche Klappe war Schwarzenegger im Jahr 1997 eingesetzt worden und sollte getauscht werden. Während des Eingriffs stand ein Team für Operationen am offenen Herzen bereit, das eingreifen sollte, falls es zu Komplikationen kommt.

Bereits im Jahr 1997 wurde dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Der Eingriff war damals nicht zwingend notwendig, Schwarzenegger wollte diese OP aber machen lassen, solange er noch jung sei, berichtet TMZ. Gleichzeitig bekräftigte er, dass dies nichts mit seiner Bodybuilder-Karriere zu tun gehabt habe und er auch nie etwas mit anabolen Steroiden zu tun gehabt hätte.

Sein Sprecher Daniel Ketchell bestätigte gegenüber der Washington Post den Eingriff und erklärte, dass sein Zustand stabil sei.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sendete bereits via Twitter Genesungswünsche an "seinen Freund" Arnold Schwarzenegger und er freut sich bereist auf ein Wiedersehen im Mai.