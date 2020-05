Südburgenländer auf den Spuren von Schwarzenegger

Sein Tag ist aufs Training abgestimmt. Bis zu 6000 Kalorien nimmt er am Tag zu sich, vorm Wettkampf sind das 2,5 Kilogramm Hühnerfleisch. „Jeden Abend wird gekocht, damit ich am nächsten Tag alle zwei bis zweieinhalb Stunden essen kann“, sagt Mark Greiner. Sein Körperfettanteil liegt trotzdem nur bei etwa 5,5 Prozent, „dass ist schon der unterste Bereich des Möglichen.“

Der gebürtige Burgenländer, der heute in Wien lebt, hat vor Kurzem in der Klasse „Super Body to 35“ den Vizeweltmeistertitel im Bodystyling errungen. Nächstes Jahr will er den Weltmeistertitel holen. Auch sein Trainingspartner Armin Gangl aus Kärnten wurde in seiner Klasse Vizeweltmeister. „Er hat auch den Vize-Mister-Universe geholt, den Titel, der Arnold Schwarzenegger berühmt machte“, sagt Greiner. Die beiden sind die führende Athleten im Body Styling in Österreich (siehe Zusatzbericht unten)

Vor dem Wettkampf wird jeden Tag zwei Mal trainiert. Im Jahr 2000 hat der heute 28-Jährige mit dem Training begonnen. „Durch meinen Großvater und Vater bin ich zum Kraftsport gekommen“, sagt Greiner. Sein Opa hat ein Fitnesscenter in Güssing. „Ich betreibe es schon sehr professionell“, sagt der Bodystyler. Sein Auskommen finde er damit nicht. „Es ist eine Randsportart. Wäre ich Vizeweltmeister in der Formel 1 könnte ich gut davon leben“, sagt Greiner, der Filialleiter einer Handelskette ist.