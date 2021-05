Herdenimmunität: Wie wahrscheinlich ist es, sie zu erreichen?

In den USA zeichnet sich eine Entwicklung ab, die auch in Europa in einigen Wochen einsetzen könnte: Das Impftempo wird langsamer. Die politische Einstellung spielt hier eine große Rolle. In Bundesstaaten, deren Bevölkerung mehrheitlich Donald Trump gewählt hat, sind Impfgeschwindigkeit und Bevölkerungsanteil der Geimpften niedriger.

Doch nicht nur deshalb zweifeln viele Experten, ob das ursprüngliche Ziel der Herdenimmunität erreichbar ist. Dafür verändere sich das Virus zu rasch. Durch die höhere Infektiosität der britischen Variante B. 1.1.7 ist auch die dafür notwendige Durchimpfungsrate angestiegen – von 70 auf rund 80 Prozent, wie auch die Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien sagt: „Hinzu kommt, dass ja die Impfungen auch nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion – und einer Weitergabe des Virus – schützen.“