Grippe hat Wien im Griff: Zahl der Erkrankten steigt auf 11.100

Beinahe stündlich wird die Zahl der Coronavirus-Ansteckungsfälle in China nach oben korrigiert. Die Zahl der offiziell registrierten Todesopfer stieg zuletzt auf 106; mehr als 4.500 Menschen haben sich bisher dort infiziert. Auch in anderen Staaten von Frankreich bis in die USA wurden schon Infektionsfälle gemeldet. Der erste Fall in Deutschland erweist sich als der erste bekannte Fall einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung außerhalb Asiens.