Gegen Tabu-Thema: Erstes "Retortenbaby" der Welt fordert mehr Offenheit

Was passiert?

Ist von kĂŒnstlicher Befruchtung die Rede, geht es meist um IVF oder Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI). Bei einer IVF wird eine der Mutter zuvor entnommene Eizelle außerhalb des Körpers mit Sperma des Vaters in Kontakt gebracht. Noch hĂ€ufiger ist die ICSI. Dabei wird ein einzelnes Spermium außerhalb des Körpers gezielt in die Eizelle gespritzt. In beiden FĂ€llen wird nach einigen Tagen der entstandene Embryo - manchmal auch mehrere - in die GebĂ€rmutter der Frau ĂŒbertragen. Geht alles gut, wĂ€chst ein Baby heran.

Finanzielle HĂŒrde

Das Thema kĂŒnstliche Befruchtung ist fĂŒr Paare oft auch eine finanzielle HĂŒrde. In Österreich und auch anderen LĂ€ndern wie Deutschland wird IVF unter bestimmten Kriterien unterstĂŒtzt. Hierzulande finanziert der sogenannte IVF-Fonds zum Beispiel fĂŒnf Versuche. „In Großbritannien kann man sich mit Geld alles leisten, nur haben wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen nicht genug Geld“, sagt Brown. Auch ihre Eltern hĂ€tten sich die Behandlung nicht leisten können, erzĂ€hlt sie. "Die eigentliche IVF, damals ein Experiment, war kostenlos. Doch meine Mutter benötigte vorher eine Eileiteroperation. Mein Vater hat dann Geld bei einer Fußballwette gewonnen, mit der die beiden die Operation bezahlen konnten.“ Außerdem mussten die Eltern rund 640 Kilometer Weg fĂŒr die Behandlung auf sich nehmen.