Wie sich Gartenarbeit positiv auf Psyche und Körper auswirkt

Behandlung mit Vergangenheit

Laut der Amerikanischen Vereinigung für Gartentherapie, AHTA, wurden therapeutische Aspekte der Gartenarbeit schon im Altertum beschrieben. Im 19. Jahrhundert habe der Arzt Benjamin Rush erstmals positive Effekte auf Menschen mit psychischen Erkrankungen beschrieben. In den 1940er und 1950ern sei die Therapieform auch in der Rehabilitation von Kriegsveteranen eingesetzt worden. Inzwischen werde Gartentherapie für ein breites Spektrum von Erkrankungen genutzt.

„Die Techniken helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich verlorene Fähigkeiten wieder anzueignen“, schreibt die AHTA. Durch Gartentherapie könnten etwa Gedächtnisleistung, kognitive und sprachliche Fähigkeiten verbessert werden. Aber auch Muskelkraft, Gleichgewichtssinn und Ausdauer ließen sich stärken.

Nicht für alle Patienten sinnvoll

Allerdings sei diese Art der Therapie nicht für jeden geeignet, erläutert Kratz: „Das hilft nur bei Leuten, die auch einen angenehmen Bezug zum Garten haben. Deshalb machen wir vorher Biografiearbeit, um zu sehen, was zu den Patienten passt.“

Das bestätigt auch die Internationalen Gesellschaft für Gartentherapie: "Die Gartentherapie findet sich vor allem in der Altenhilfe und in Rehaeinrichtungen der Psychiatrie und der Sucht und zunehmend auch im pädagogischen Bereich“, sagt deren Präsident Andreas Niepel. Darüber hinaus kann die Therapieform in der Neurologie angewendet weden - wenn Menschen zum Beispiel nach einem Schlaganfall wieder lernen müssen, beide Hände koordiniert einzusetzen, ihren Rumpf zu kontrollieren, zu gehen, zu stehen. Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung des Gärntners auf das Wohbefinden.

Universitäre Ausbildung in Österreich

Während es in Deutschland keine eigenständige Ausbildung gibt - hier können sich etwa hauptberufliche Ergotherapeuten oder Pädagogensich weiterbilden - gibt es u.a. in Großbritannien und den USA verschiedene Hochschulen, die Gartentherapie lehren. In Österreich gibt es eine universitäre Ausbildung zur Gartentherapie an der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (Akademische Expertin/Akademischer Experte für Gartentherapie). Wie das Gesundheitsministerium auf gesundheit.gv.at schreibt, sollte als Voraussetzung für die Ausbildung zur/zum Akademischen Expertin/Experten für Gartentherapie ein Stammberuf mit pädagogischem, sozialem, medizinischem oder psychologischem Schwerpunkt vorliegen.