Was Sie über die Gartentherapie wissen sollten

Der Sammelbegriff Green Care beinhaltet Aktivitäten und Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Natur, die je nach Kontext gezielt gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele verfolgen. Die Gartentherapie ist ein Teilaspekt, das Öffnen von Landwirtschaften im Bereich der Alten- oder eben auch der Behindertenpflege ein weiterer. Am Himmelschlüsselhof kümmert sich ein Betreuer- und Therapeuten-Team um elf geistig- und mehrfachbehinderte Erwachsene. Marina Fischer hat dabei die Beobachtung gemacht, dass gerade die kleinen, selbstständig durchgeführten Aufgaben das Selbstwertgefühl der einzelnen Schützlinge und den Zusammenhalt in der Gruppe stärken. Jeder macht dabei, was er kann: „Ob im Gemüsegarten, bei der Stallarbeit oder beim Kehren vor der Haustür. Wenn sie wissen, wofür sie etwas machen, können sie stolz auf ihre Leistung sein“, so Fischer. Das Arbeiten in und mit der Natur ist dafür ideal: „Man sieht, was die eigene Arbeit bewirkt. Die Milch etwa, die zuvor gemolken wurde, wird später zu Käse, Butter und Joghurt verarbeitet.“ Neben Rindern bevölkern auch Pferde, Hängebauchschweinchen, Esel, Lamas und allerlei Federvieh das 16,5 Hektar große Areal. Das Hofleben lehrt‚ nicht nur den Respekt vor dem (Nutz-)Tier, sondern auch vor anderen Menschen: „Es ist faszinierend zu sehen, wenn ein neuer Schützling, der ja sein eigenes Vorleben mitbringt, mit der Zeit die für ihn ideale Tätigkeit findet und sich harmonisch einfügt.“

Was der Hof in puncto Behindertenpflege leistet, wird inzwischen auch offiziell anerkannt. Das bezeugt die „Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land NÖ“ aus dem Jahr 2013 oder der im Dezember 2017 überreichte Liese-Prokop-Frauenpreis. „Für mich ist Green Care die Zukunft“, so Fischer. „Wir brauchen diese sozialen Einrichtungen auf Bauernhöfen.“ Dank des Zusatzeinkommens profitieren nicht zuletzt auch Landwirte, die sonst vielleicht aufgeben müssten. Zudem werden Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Ihren Erfahrungsschatz gibt Fischer jedenfalls gerne weiter: „Es ist für alle Platz“, ist sie überzeugt. „Konkurrenzdenken ist hier fehl am Platz.“