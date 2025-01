Bewegung versus Gewicht: Was hat mehr Einfluss auf die Lebensdauer?

„Fat or Fit?“

Toplak war bereits 2009 einer der Autoren einer Studie mit dem Titel „Fat or Fit: What is more important?“ In der Zusammenfassung heißt es, dass zahlreiche Studien darauf hindeuten, dass körperliche Aktivität gesundheitsschädliche Auswirkungen von Adipositas ausgleichen könne. „Zumindest für eine gewisse Zeit und in einem gewissen Ausmaß“, sagt Toplak dazu, betont aber zugleich: „Auch wenn das Ausmaß der körperlichen Fitness die größere Bedeutung für die Gesundheit hat als das Gewicht, darf man nicht außer Acht lassen, dass langfristig sehr wohl beides eine Rolle spielt.“