Warum es so gefährlich ist, nicht auf seinen Blutdruck zu achten

Tipp 1 Verwenden Sie ein klinisch validiertes Oberarmmessgerät mit Manschette. Diese Geräte gelten als am wenigsten fehleranfällig. Eine Liste geprüfter Geräte finden Sie unter www.hochdruckliga.de

Tipp 2 Setzen Sie sich in ein ruhiges Zimmer und entspannen Sie sich für fünf Minuten. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden. Machen Sie den Oberarm, an dem Sie messen möchten, frei. Legen Sie die Manschette an den Oberarm an, sodass sie sich etwa auf der Höhe Ihres Herzens befindet. Während der Messung des Blutdrucks bleibt Ihr Arm locker auf dem Tisch liegen, der Rücken angelehnt.

Tipp 3 Wiederholen Sie die Messung

nach ein bis zwei Minuten.

Tipp 4 Messen Sie mindestens 3, idealerweise 7 Tage hindurch jeweils zwei Mal am Tag – in der Früh und am Abend – immer zur selben Tageszeit.

Tipp 5 Notieren Sie die Werte in einem Blutdrucktagebuch oder speichern Sie diese in einer App.

Achtung: Vor der Messung nicht essen, kein Sport, kein Kaffee, nicht rauchen. Blutdruckmedikamente erst danach einnehmen. Bei der Messung zu Hause gelten bereits Werte ab 135/85 mmHg als Bluthochdruck (bei der Arztmessung ab 140/90 mmHg)