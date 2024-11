Nur 5 Minuten täglich: Wie Sie Ihren Blutdruck natürlich senken können

Bluthochdruck, sprich ein dauerhaft erhöhter Blutdruck, betrifft rund 1,28 Milliarden Erwachsene und ist weltweit eine der häufigsten Ursachen für einen frühzeitigen Tod. Bluthochdruck bleibt oft lange unerkannt und kann zu Schlaganfällen, Herzinfarkten, Herzversagen, Nierenschäden und vielen anderen Gesundheitsproblemen führen.

Messwerte

Der Blutdruck wird in Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) gemessen und in zwei Werten angegeben, zum Beispiel 120/80 mmHg.

120 = systolischer Blutdruck oder „oberer Wert“: Dieser Wert wird gemessen, wenn sich das Herz während des Pumpvorganges zusammenzieht.

80 = diastolischer Blutdruck oder „unterer Wert“: Dieser Wert wird gemessen, wenn sich das Herz wieder mit Blut füllt. Dies ist somit auch der Mindestdruck, dem unsere Gefäßwände dauerhaft ausgesetzt sind.

Bewegungsempfehlungen

Mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche in mittlerer Anstrengung – wie gemächliches Radfahren, Joggen oder Schwimmen: So lauten die Empfehlungen in Österreich ebenso wie etwa jene der Weltgesundheitsorganisation WHO. Mittlere Anstrengung bedeutet: Während der Bewegung kann man noch sprechen, aber nicht mehr singen. Gleichwertig mit 150 Minuten mit mittlerer Intensität sind 75 Minuten mit höherer Intensität oder eine entsprechende Kombination aus beiden.