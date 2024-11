Konkret soll besagtes Molekül, das Poulsen zusammen mit zwei Kollegen an der Universität Aarhus erschaffen hat, den Körper in einen Zustand versetzen, "der einem 10-Kilometer-Lauf mit hoher Geschwindigkeit auf leeren Magen entspricht".

Eine Substanz, die Sporteffekte simuliert

Das neue Wundermolekül, das auf den Namen LaKe getauft und nun kürzlich in einer Studie im Journal of Agricultural and Food Chemistry beschrieben wurde, fällt in die Gruppe sogenannter "Exercise Mimetics", zu Deutsch Bewegungs-Mimetika. Wie der Begriff vermuten lässt, imitieren diese Substanzen jene Effekte, die Sport beim Menschen auslöst – im Fall von LaKe auf leeren Magen. Wirkungen, die erwiesenermaßen günstig für den Menschen sind.