Antidepressiva vs. Sport: Kann Joggen eine Depression kurieren?

In der Untersuchung verglich man – erstmals, wie die Forschenden betonen – den Effekt von Antidepressiva im Vergleich zu Lauftrainings bei Angststörungen und Depressionen. "Und wir wollten uns auch ansehen, wie sich Bewegung bzw. Antidepressiva die allgemeine Gesundheit auswirken", sagte Studienleiterin und Psychiaterin Brenda Penninx von der Amsterdamer Vrije Universität im Vorfeld des renommierten psychopharmakologischen ECNP-Kongresses in Barcelona. Dort wird Penninx ihre Forschungen in den kommenden Tagen präsentieren.

Am Freitag ist die Studie im Journal of Affective Disorders veröffentlicht worden.

In Bewegung kommen oder Antidepressiva schlucken?

Zusammen mit ihrem Team untersuchte sie 141 Patientinnen und Patienten mit Depressionen und Angstzuständen. Sie durften zwischen einer 16-wöchigen Behandlung mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, den aktuell am häufigsten eingesetzten Antidepressiva, und einer 16-wöchigen, professionell betreuten Lauftherapie in der Gruppe wählen. 45 entschieden sich für die Tabletten, 96 – also deutlich mehr – für Sport.

Die Datenanalyse förderte Überraschendes zutage: Zu Studienende berichteten rund 44 Prozent der Teilnehmenden beider Gruppen weniger depressive und ängstliche Zustände. Die Laufgruppe zeigte darüber hinaus – wenig überraschend – Verbesserungen bei Gewicht, Taillenumfang, Blutdruck und Herzfunktion. Die Antidepressiva-Gruppe schnitt bei diesen Parametern schlechter ab.