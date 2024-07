Überraschende Studie: Bringt Sport vor dem Zubettgehen doch besseren Schlaf?

Was haben die Forschungen genau ergeben – und was sagen unbeteiligte Expertinnen dazu?

Bei bis zu 30 Prozent der Menschen verläuft der Schlaf hierzulande nachts nicht störungsfrei . Das haben erst kürzlich Erhebungen der Salzburger Paris Lodron Universität ergeben. Um gut in den Schlaf zu finden, raten Fachleute von spätabendlichen Sporteinheiten ab . "Fahren Sie zur Nacht Ihre geistigen und körperlichen Anstrengungen kontinuierlich herunter", lautet etwa die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Erhöhte Körpertemperatur und Herzfrequenz erschweren demnach den Eintritt in den Schlummermodus.

Abendliche Übungen sollen 30 Minuten mehr Schlaf bringen Für die Untersuchung – sie wurde im Fachblatt BMJ Open Sport & Exercise Medicine veröffentlicht – unterzogen sich Probandinnen und Probanden im Labor unterschiedlichen Abendroutinen. Die einen verbrachten ab 17 Uhr vier Stunden überwiegend im Sitzen, die anderen wurden alle 30 Minuten physisch kurz – lediglich drei Minuten lang – angeregt. Die Übungen wurden vorgegeben: Kniebeugen mithilfe eines Sessels, Wadenheber (man stellt sich wiederholt auf die Zehen und senkt die Ferse wieder) sowie Knieheber (man hebt das Knie nach vorne an, bis sich der Oberschenkel des gebeugten Beins in einer parallelen Position zum Boden befindet). Übungen, die ohne Zubehör ausgeführt und leicht in den Alltag integriert werden können, argumentieren die Forschenden um Jennifer Gale, die sich mit den Effekten abendlicher Aktivität auf Schlaf und Stoffwechsel befasst. Gemessen wurden die Aktivitäts- und Ruhezyklen mittels eines Armbanduhr-ähnlichen Messgeräts am Handgelenk. Selbstauskünfte der Teilnehmenden komplettierten die Daten. In der Analyse zeigte sich, dass die aktiveren Teilnehmenden im Schnitt fast 30 Minuten länger schliefen als die ruhenden. Die Schlafqualität war in beiden Gruppen annähernd gleich. Wer sich mit den erwähnten Übungen nicht anfreunden kann, hat laut den Studienautorinnen und -autoren andere Optionen: "Man könnte wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt erzielen, wenn man zu Hause herumgeht, auf der Stelle marschiert oder im Wohnzimmer tanzt – das Wichtigste ist, dass man sich regelmäßig aus dem Sessel erhebt und seinen Körper bewegt", wird Sportwissenschafterin Meredith Peddie in einer Aussendung zur Studie zitiert.

Interessant, aber nicht bahnbrechend Geschmälert wird die Aussagekraft der Studie, das betont das Team der Uni Otago selbst, durch die kleine Stichprobe: In Summe flossen lediglich von 28 Teilnehmenden, der Großteil davon Frauen, Messungen und Angaben zum Schlafmuster in die Analyse sein. Verzerrungen durch das künstliche Laborsetting seien nicht auszuschließen. "Bei Schlafstudien ist das Untersuchungssetting enorm wichtig", weiß Kerstin Hödlmoser, Schlafforscherin und Sportpsychologin im Fachbereich Psychologie im Labor für Schlaf & Bewusstseinsforschung der Paris Lodron Universität. In Summe seien die Erkenntnisse aus Neuseeland "interessant". Denn zu erforschen, wie Bewegung zur Verbesserung des Schlafes dienen kann, sei "jedenfalls relevant", betont Hödlmoser. Die Folgen von belastetem Schlaf sind potenziell schwerwiegend: Wer über längere Zeit schlecht einschläft, durchschläft oder zu früh aufwacht, hat ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit und Depressionen, greift vermehrt zu Alkohol und hat eine geringere Lebenserwartung. Für die Neurologin Anna Heidbreder sind die Erkenntnisse kaum verwunderlich: "Die Resultate widersprechen gängigen schlafmedizinischen Empfehlungen nicht", sagt die stellvertretende Vorständin der Universitätsklinik für Neurologie am Kepler Universitätsklinikum Linz. Problematisch für die Nachtruhe sei lediglich exzessiver Sport. "In moderater Form aktiv zu sein, wie es in der vorliegenden Studie angeleitet wurde, ist sicherlich günstig", erklärt die Schlafmedizinerin, die auch Mitglied im Vorstand der Österreichischen und der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ist. So wirke zum Beispiel auch ein Abendspaziergang keinesfalls schlafstörend.

Aktuelles Forschungsprojekt an der Paris Lodron Universität Salzburg Kerstin Hödlmoser untersucht mit ihrem Team aktuell den Zusammenhang zwischen Schlaf und der Effektivität von motorischem Vorstellungstraining beim Erlernen von Bewegungsabläufen. Fördert motorische Bewegungsvorstellung das Erlernen neuer Bewegungsabläufe? Welche Rolle spielt Schlaf beim Erlernen neuer Bewegungsabläufe? Und: Gibt es altersbedingte Unterschiede beim Erlernen neuer Bewegungsabläufe durch motorisches Vorstellungstraining? Noch werden Teilnehmende gesucht. Weitere Infos auf www.sleepscience.at unter "Studienteilnahme" oder telefonisch unter 0662 8044 5146.