Erhöhen auch RNA-Impfstoffe das Risiko für seltene Gehirnthrombosen?

Kritik von Biontech und Pfizer

In einem in deutschen Medien veröffentlichen Statement erklärten Biontech und Pfizer, dass die Universität Oxford "nicht sauber zwischen ,normalen Thrombosen`, die durch eine Impfung auftreten können, aber nicht lebensbedrohlich sind und Sinusvenenthrombosen unterscheide, die im Hirn und im Zusammenhang mit einer Impfung von Astra Zeneca und Johnson & Johnson aufgetreten sind."

Nach bisher weltweit über 200 Millionen verabreichten Dosen habe eine umfassende Analyse der Sicherheitsdaten keine Hinweise darauf ergeben, "dass arterielle oder venöse thromboembolische Ereignisse, mit oder ohne Thrombozytopenie (Blutplättchenmangel, Anm.), ein Risiko im Zusammenhang mit der Verwendung unseres Covid-19-Impfstoffes darstellen".

US-Expertengremium: "Kein Fall"

Zu diesem Schluss kommt auch das "Advisory Committee on Immunization Practices" des US-Zentrums für Gesundheitskontrolle CDC in einem Bericht: "Sowohl nach Impfungen mit dem Impfstoff von Pfizer als auch jenem von Moderna ist kein Fall einer Sinusvenenthrombose mit gleichzeitigem Blutplättchenmangel aufgetreten." Das aber ist das typische an Sinusvenenthrombosen nach einer Impfung mit Astra Zeneca oder Johnson & Johnson, dass es einerseits zu einem Blutgerinnsel, andererseits zu einem Blutplättchenmangel kommt.

In den USA werden derzeit wöchentlich 14 Millionen Dosen dieser beiden Impfstoffe verabreicht. Insgesamt sind es bereits 107 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer und 90 Millionen Dosen von Moderna.

Deutsche Behörde sieht kein erhöhtes Risiko

Das deutsche Paul-Ehrlich-Institut berichtet in seinem jüngsten Sicherheitsbericht von 42 Fällen einer zentralen Venen-/Sinusvenenthrombose nach einer Impfung mit Vakzevria (Astra Zeneca), in 23 Fällen wurde auch ein Blutplättchenmangel (Thrombozytopenie, steht in engem Zusammenhang mit dieser Form der Thrombosen) beobachtet. Mit Ausnahme von sieben Fällen betrafen alle Fälle Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Die Männer waren 24 bis 58 Jahre alt.

Für Frauen im Alter von 20-59 Jahren wurden deutlich mehr Fälle beobachtet (33) als aufgrund der Hintergrundinzidenz - also der ganz regulär zu erwartenden Häufigkeit - zu erwarten war.