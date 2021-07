Die Berechnung klingt schockierend: Der renommierte Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College in London geht davon aus, dass rund eine halbe Million Briten alleine während dieser neuen Welle an Long Covid erkranken wird. Dass also Hundertausende an weiteren gesundheitlichen Folgen nach ihrer Infektion mit Covid-19 leiden werden.

Der Wissenschafter, der auch die Regierung berät, sagte in dem Interview mit dem Independent, es sei "fast unvermeidlich", dass die täglichen Infektionsraten in den nächsten Wochen einen Rekordwert von 100.000 Erkrankten erreichen werden: Die Infektionszahl könnte sogar auf mehr als 200.000 positive Fälle pro Tag ansteigen.

Kabinettsminister Robert Jenrick stimmte zu, dass die Welle, die von der Delta-Variante angetrieben wird, "herausfordernd" sein wird und bis in den September hinein andauern könnte. Die britische Regierung werde "alles tun, was wir können", um weitere Abriegelungen zu vermeiden.