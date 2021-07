Gleicher als gleich: Premier Johnson muss nicht in Quarantäne

Der britische Premierminister Boris Johnson wird nicht in Quarantäne gehen, obwohl er Kontakt zu seinem an Covid-19 erkrankten Gesundheitsminister Sajid Javid hatte. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Sonntag mit.

Johnson und Finanzminister Rishi Sunak seien von der Kontaktverfolgungseinheit des britischen Gesundheitsdiensts NHS kontaktiert worden, nähmen aber an einem Pilotprojekt teil, das tägliche Tests anstatt Selbstisolation vorsieht, so die Mitteilung.

Das erlaube den beiden Politikern, weiterhin von der Downing Street aus zu arbeiten. Gesundheitsminister Javid hatte am Samstag per Twitter mitgeteilt, das er trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Ich bin dankbar, dass ich zwei Impfdosen bekommen habe und bisher sind meine Symptome sehr mild", so Javid.