Ein Stamperl auf die Gesundheit: Wie Roter-Rüben-Saft den Blutdruck senkt

Wer sich an der Studie am Wiener AKH beteiligen will, muss täglich zwei Stamperl Saft trinken. Ob der Rote-Rüben-Saft nitratreich ist oder nicht, wissen die Probanden nicht. „Zu Beginn werden alle Teilnehmer medizinisch untersucht. Alle vier Wochen werden dann Gefäßfunktion, Stuhl und Blutdruck analysiert und eventuelle Veränderungen dokumentiert.“ Insgesamt wird es fünf Untersuchungen geben. Die Hoffnung ist, dass die Patienten zukünftig weniger Pillen benötigen.

Anmeldung: Wer an der Studie teilnehmen möchte, schreibt an oliver.neubauer@univie.ac.at oder an rebeka.fejes@univie.ac.at