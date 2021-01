Die neuen Superfoods – und regionale Alternativen

Chia-Samen, Gerstengras und Spirulina waren gestern, heute müssen andere Superfoods her – weil findige Marketing-Experten immer wieder neue Absätze mit angeblichen Wunderpflanzen schaffen. Das Geschäft damit brummt, denn Konsumenten gieren geradezu nach Gesundheitselixieren, die vermeintlich jung und fit halten sollen.

Maqui Beeren

Seit Kurzem wird die Maqui Beere als Vitaminbombe beworben. In Reformhäusern gibt es sie in Pulverform und Bio-Qualität zu kaufen, frisch ist sie hauptsächlich in Argentinien erhältlich. Die Superbeere soll entgiften, das Immunsystem stärken und den Blutzuckerspiegel regulieren. Die enthaltenen Anthozyane sind Pflanzenfarbstoffe, die freie Radikale unschädlich machen und vor allem in den frischen Beeren zu finden sind. Wie viel in den getrockneten, pulverisierten Beeren steckt, ist jedoch nicht klar.