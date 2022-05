Ein Sommer fast ohne Maske: Welche Folgen wird das haben?

Ludwig hätte sich auch gewünscht, dass ein breiteres Testregime aufrecht bleibt, um Virus-Mutationen früh erkennen zu können. In Wien werde jedenfalls die Struktur des Programms „Alles gurgelt“ so weit als möglich aufrecht erhalten.

Für die mit Ausnahme Wiens weitgehenden Lockerungen ist es für Lebensmittelhandel und Gewerkschaft „höchst an der Zeit“ gewesen, für Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ist es „ein überfälliger Schritt in Richtung Fairness und Eigenverantwortung“.

Komplett anders die Sichtweise der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz: „Ich verstehe die Entscheidung und die Wortwahl nicht: ,Atempause‘, als wäre Atmen mit der Maske unmöglich? ... Wer wird sich da an kommende Maßnahmen halten wollen?“

"Aussetzen der Maskenpflicht ist gerechtfertigt"

„Ich halte das Aussetzen der Maskenpflicht für gerechtfertigt. Ein großer Teil der Bevölkerung hat einen sehr guten Schutz vor schweren Erkrankungen, sei es durch die Impfungen oder auch Infektionen“, sagt der österreichische Infektiologe Peter Kremsner von der Uni Tübingen. „Und derzeit sinken die Covid-19-Infektionen in Europa stark.“

Das Aussetzen der Maskenpflicht sei „einen Versuch wert“, sagt auch die Hygiene-Spezialistin Miranda Suchomel, MedUni Wien. „Ich halt das derzeit für vertretbar.“ Denn die Sinnhaftigkeit der derzeitigen Bestimmungen könne sie weder jemandem anderen noch sich selbst erklären: „Ich war kürzlich in einem Kabarett, wo alle zwei Stunden lang schallend gelacht und dabei massenhaft Aerosole ausgeschieden haben. Maximal zehn Prozent der Besucher trugen eine Maske. Demgegenüber halte ich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung in einem öffentlichen Verkehrsmittel, dessen Türen regelmäßig auf zu gehen und in dem man zumeist schweigend und auch viel kürzer sitzt, für deutlich geringer.“

Es sei fachlich auch nicht argumentierbar, dass man bisher im Baumarkt keine Maske benötigte, im Supermarkt hingegen schon. Auch die Argumentation mit dem Schutz vulnerabler Gruppen sei für sie nicht haltbar: „Die FFP2-Maske bietet, im Gegensatz zu einfacheren OP-Masken, auch für den Träger einen hohen Schutz.“

"Ansteckung auch bei niedriger Viruszirkulation möglich"

„Das Aussetzen der Maskenpflicht ist kurzfristig gedacht“, sagt hingegen die Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien. „Man kann sich auch bei niedriger Viruszirkulation anstecken. Und auch bei einem leichten Verlauf einer Infektion sind Folgeschäden möglich.“ Es sei auch nicht immer von vornherein offensichtlich, ob man vulnerabel ist oder nicht: „Auch im jüngeren Alter und ohne bestehende Grunderkrankung kann es zu unangenehmen Langzeitfolgen nach einer Infektion kommen.“ Wichtig wäre zu kommunizieren, dass man auch ohne Pflicht die Maske tragen sollte.

Und: „Der Schutz ist insgesamt höher, wenn alle Masken tragen. Denn dadurch wird verhindert, dass Infizierte ihre infektiösen Tröpfchen in einem Raum verteilen.“

Es sei eine Gefahr, den Menschen zu vermitteln, dass man die Maske nicht mehr brauche, sagt auch Gesundheitsökonom Thomas Czypionka. Sich im Herbst wieder umzugewöhnen, könnte schwierig werden: „Es wäre besser, wenn wir die Maskenpflicht in Bereichen wie öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin hätten.“ Das sei natürlich eine Abwägung, wie sehr man auf die Bedürfnisse gewisser Branchen eingehe, meint Czypionka.

Mikrobiologe Ulrich Elling: „Ich befürchte, dass dieses Hin und Her die Maskendisziplin erodiert und wir das im Herbst bereuen werden.“