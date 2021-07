Philosoph über Schönheit: Warum wir durchschnittlich sein wollen

Das errege nicht nur Aufmerksamkeit – es führe auch dazu, dass man sich immer mit diesen Bildern vergleiche: „Wir versuchen diesen Idealen nachzueifern, die immer als mehr oder weniger verschwiegener Vorwurf im Raum stehen: Warum bin ich nicht so schön?“

Liessmann war einer der Referenten bei der Jubiläumstagung der vor 20 Jahren gegründeten „Austrian Academy of Cosmetic Surgery & Aesthetic Medicine“. Das ist ein Zusammenschluss von 120 Fachärzten aus unterschiedlichen Bereichen (u. a. Auge, Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, HNO) mit dem Schwerpunkt ästhetische Medizin.

Wobei es die Theorie gebe, dass man in der Regel gar nicht die außergewöhnliche Schönheit anstrebe, sondern eher eine bestimmte Form der Durchschnittlichkeit: „Man möchte nicht allzu hässlich sein.“

Die Schönheitsmedizin hätte in den vergangenen Jahren nicht so einen Boom erlebt, wenn nicht immer deutlicher geworden wäre, dass bestimmte Formen der Attraktivität und des Aussehens dem Menschen nicht nur ein besseres Selbstwertgefühl verschaffen, sondern auch bestimmte Formen der sozialen Anerkennung: „Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen solche schönheitschirurgischen Eingriffe vornehmen lassen, um sich selbst zu gefallen – in Wirklichkeit ist das entscheidende Motiv immer, wie blicken die anderen auf mich? Und wie kann ich durch mein Auftreten, durch mein Aussehen Anerkennung von anderen erhalten?“

Auf der einen Seite sage man, dass Schönheit im Auge des Betrachters liege. Auf der andere Seite hätten aber doch sehr viele Menschen „einen ziemlich genormten und einheitlichen Schönheitsbegriff“. Wenn man diesen näher untersuche und das Gemeinsame dabei herausarbeite, komme man auf die antiken Schönheitsideale, die nach wie vor bis zu einem gewissen Grad Gültigkeit haben: „Deshalb empfinden wir antike Statuen noch immer als wunderschön: Ebenmäßigkeit, Proportionalität, Symmetrie, das Verhältnis der Gliedmaßen zueinander, so wie sie der große Renaissancekünstler Michelangelo aufgezeichnet hat – das ist ganz entscheidend für diesen Eindruck der Schönheit.“

Beurteilen Menschen auf Internet-Plattformen zum Kennenlernen nur anhand von Bildern, ob sie jemanden treffen wollen, nehme „das Ansehen durch Aussehen“ zu. Andere Faktoren – Auftreten, Charakter, Emotionalität – treten in den Hintergrund. „Natürlich wird Attraktivität nicht ausreichen, um charakterliche und geistige Schwächen zu übertünchen – das geht in der Regel nicht.“ Nachsatz: „Obwohl man in der Regel schönen Menschen mehr verzeiht. Hässliche können sich nicht so viele Fehler erlauben wie schöne.“