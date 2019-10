Wow! Der Instagram-Effekt und seine Schattenseiten

Das perfekte Motiv

Noch nie war es so einfach, ziemlich gute Aufnahmen zu machen. Und nie zuvor, zeigte man sich so unzufrieden mit der Welt, wenn sie keine Location für ein perfektes Instagram-Motiv abgibt. Die Idee von Instagram ist nämlich, dass man seine Fotos teilt, anderen zeigt, sich mit Freunden und anderen über die mehr oder weniger geglückten Aufnahmen freut. Vom Urlaub, von sich, von spektakulären Plätzen. Und das nicht erst Tage oder Stunden danach. Sondern sofort. So instant wie einst Polaroid funktionierte, und darüber hinaus total transparent. Abrufbar für alle.

Millionen Bildergalerien

Vom „Café Hawelka“ über „parisbynight“ bis zu „kimkglam“: Im Internet kursieren Abertausende Instagram-Galerien. Das Spektrum reicht von Stars und Sternchen, die ihren Alltag rund um die Uhr dokumentieren bis zu altehrwürdigen Institutionen, die Instagram originell als PR nutzen. Man kann sich buchstäblich sattsehen, bis einem die Augen zufallen. Was sagt ein professioneller Fotograf zu dieser sagenhaften Bilderflut?

„Nie zuvor gab es einen so barrierefreien Zugang für (fast) alle, sich kreativ auszudrücken“, zeigt sich Lois Lammerhuber von der Idee Instagram begeistert. Auch die „Freude, sich selbst auszudrücken und diese dann mit anderen zu teilen“, spricht ihn an.

Dieser Aspekt behagt auch dem Psychologen. Für Dominik M. Rosenauer ist „die Benutzung von Instagram prinzipiell eine positive Sache. Denn wie bei den meisten sozialen Medien gehe es auch hier um das Teilen von schönen Augenblicken oder Erfolgen.“