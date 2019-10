Instagram-Star Sophie Forster: "Ich gebe viel von mir preis"

Wenn sich jemand beim Lesen denkt: „Ich schau mir mal an, was Sophie so macht“: Lifestyle von Essen bis Mode trifft es, oder?

In erster Linie zeige ich die echte Sophie und da gehört Essen, Sport, Mode und viel mehr dazu. Mir ist am wichtigsten, dass mein Content authentisch ist und die Leute mich kennenlernen. Es geht mir aber auch um eine Message: Man soll sich mit sich selbst wohlfühlen. Es geht um Themen, die viele Mädels oder Frauen in meinem Alter betreffen. Dinge, mit denen man kämpft, wenn man erwachsen wird. Ich finde, man darf Schwäche zeigen.

Macht Schwäche nicht angreifbar?

Zum Glück bin ich mit einer positiven Community gesegnet. Ich kriege selten negatives Feedback. Falls doch, muss ich damit umgehen können, weil ich mein Leben ja nach außen trage.

Woher weißt du überhaupt, was die Menschen von dir sehen wollen? Ich poste oft nicht, weil ich mir denke: Wen soll das bitte interessieren?

Das ist schwierig einzuschätzen. Ich teile verschiedene Sachen. Einmal mein Frühstück, einmal wenn ich sudere, weil ich am Freitag meine Buchhaltung nicht machen will. Man bekommt ein Gefühl dafür, was man ‚shared‘ und was nicht.

Kannst du dir vorstellen, in zehn Jahren immer noch Influencerin zu sein oder ist das nur ein Beruf für Ü40?

Gar nicht mal so. Ich habe eine kleine Schwester, die jetzt 15 ist. Sie ist nicht so viel auf Instagram, sondern mehr auf „TikTok“ und „Snapchat“. Es kommt immer wieder was Neues nach. Instagram ist etwas für Menschen ab 20 aufwärts, würde ich sagen.

Also doch: Instagram forever‘ vielleicht?

Schwierig zu sagen, ob ich mit 39 mein Leben noch teilen will und das für Unternehmen und Follower noch interessant ist. Aber zumindest meine Follower werden ja mit mir älter.