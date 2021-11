Dritter Stich: Warum man auf 120 Tage Mindestabstand achten muss

Wie streng ist das mit den vier Monaten Abstand zwischen Zweit- und Drittimpfung?

Damit die dritte Impfung auch als 3/3 im Impfzertifikat eingetragen werden kann, muss der Mindestabstand 120 Tage betragen (Tag 1 ist der Tag nach dem Impftag der Dosis 2). „Wir müssen uns hier an die gesetzlichen Vorgaben halten – und die sind 120 Tage“, reagiert ELGA-GmbH-Geschäftsführer Franz Leisch auf zahlreiche Beschwerdefälle. Er verweist auf die Covid-Maßnahmenverordnung: Nach dieser wird ein Intervall unter 120 Tagen zwischen 2. Impfung und 3. Impfung nicht als 3. Impfung gewertet "und dies ist auch aus medizinischen Gründen nicht sinnvoll". Auch nach 119 Tagen steht also 2/2 im Impfzertifikat – es ist aber neuerlich sofort 270 Tage gültig, so wie derzeit auch die Drittimpfung. Das könnte sich aber im kommenden Jahr ändern, wenn mit der Einführung der Impfpflicht möglicherweise die Gültigkeit der Zweitimpfung von neun auf sieben Monate verkürzt wird.

In den kommenden Tagen sollen alle Ärzte detailliert informiert werden, diese 120 Tage nicht zu unterschreiten. Einen Filter im ELGA-System, der beim Stecken der E-Card auf eine Unterschreitung aufmerksam machen würde, gibt es nicht: „Das geht nicht, weil es viele medizinische Ausnahmefälle gibt, immunschwache Menschen etwa, die mehrere Zweitimpfungen bekommen.“

Gibt es vielleicht ein Rechenbeispiel?

Für die Berechnung des Mindestabstandes wird der auf die Impfung folgende Tag als Tag eins gezählt. Die Uhrzeit der Impfung ist nicht relevant. Ein Beispiel: 19.07.2021 = Tag der Impfung Dosis 2; 20.07.2021 = Tag 1; 15.11.2021 = Tag 119 (Zertifikat "2von2"); 16.11.2021 = Tag 120 : Tag der Impfung Dosis 3 (Zertifikat "3von3").

Warum wurde die Haltbarkeit des Pfizer-Impfstoffes von sechs auf neun Monate verlängert?

Zum Zeitpunkt der Zulassung hatte man nur Daten, dass der Impfstoff zumindest für sechs Monate stabil ist, sagt Nicolodi. Daten für einen längeren Zeitraum gab es damals noch nicht. „Die Haltbarkeit kann dann kontinuierlich verlängert werden, sobald man Daten für längere Zeiträume hat und wir wissen, dass die Stabilität des Impfstoffes noch gegeben ist.“ Man bekomm also keinen abgelaufenen Impfstoff.

Stimmt es, dass an Unis die Impfraten sehr hoch sind?

Ja. Sie lagen Ende September zwischen 82 und 90 Prozenz. Die Daten der Statistik Austria stammen von Ende September, mittlerweile geht man von noch höheren Werten aus.