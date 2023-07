Die 20 schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch spüren kann

Endometriose unter Erkrankungen mit den schlimmsten Schmerzen

Endometriose ist eine chronischen Erkrankung, die unter anderem mit extremen Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und erhöhter Infektanfälligkeit einhergeht und zu Unfruchtbarkeit führen kann.

➤ Lesen Sie hier mehr: Studie könnte Auslöser für Endometriose entdeckt haben

Im Körper der betroffenen Frauen treten Herde aus Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen im Organismus – meist im kleinen Becken – auf. Diese Herde verhalten sich wie die Zellen in der Gebärmutter: Sie werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen aus.

Das Blut kann jedoch nicht einfach abfließen, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen und Vernarbungen verursachen kann, die zu teils sehr starken Schmerzen und in extremen Fällen auch zur Gefährdung anderer Organe führen. Nachdem die Beschwerden häufig nicht mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden, kann es Monate bis Jahre dauern, bis Endometriose diagnostiziert wird.