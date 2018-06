Im Stich gelassen: Schmerzpatienten warten zu lange auf Hilfe

Blickt man über den österreichischen Tellerrand, gibt es einiges an Aufholbedarf. Eva Höltl, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank Group verweist etwa auf das Präventionsgesetz in Deutschland, das Gesundheitsförderung an Schulen und am Arbeitsplatz vorsieht. „Da ist zentral geregelt, wer dafür zuständig ist, wie das gemacht wird und wer dafür bezahlt. Das fehlt bei uns derzeit komplett“, kritisiert Höltl in Bezug auf Prävention und Versorgung. In Österreich gebe es viele gute Projekte, die aber auf dem persönlichen Engagement Einzelner aufgebaut sind. „Es kann nicht immer alles auf Eigeninitiative basieren. Wir brauchen eine bessere Vernetzung aller Therapiebereiche für eine strukturierte Verbesserung der Schmerzversorgung“, betont Prim. Univ.-Prof Rudolf Likar von der Schmerzgesellschaft.

Rückkehr in den Job

Bei der Gelegenheit kritisiert Höltl auch die Aufklärung über Wiedereinstiegsmöglichkeiten: „Die Wiedereingliederungsteilzeit ist bei vielen Medizinern noch unbekannt. Das Modell muss vereinfacht werden, aber viele wissen nicht, dass betroffene Patienten bei bis zu 80 Prozent Bezahlung Teilzeit wieder in den Job einsteigen können.“

Was die Ministerin dazu sagt

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ließ sich beim Schmerzdialog übrigens entschuldigen. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es aus ihrem Büro auch keine Stellungnahme dazu, ob und welche Maßnahmen zur Verbesserung der Schmerzversorgung in Österreich geplant sind.