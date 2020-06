Immer mehr Jugendliche haben Rückenschmerzen

Übergewicht gilt als Risikofaktor für eine Reihe von Erkrankungen – doch geht es nach einer schwedischen Studie, hat Übergewicht bei älteren Hüft-Patienten auch seine Vorteile. Demnach haben Menschen ab 65 Jahren ein geringeres Risiko nach einer Hüftfraktur zu versterben, wenn sie etwas mehr Speck um die Hüften haben.

Lena Flodin vom Karolinska Institut in Stockholm untersuchte den Einfluss des Body-Mass-Index ( BMI, Verhältnis Körpergröße zu Gewicht) von Hüft-Fraktur-Patienten ab 65 Jahren mit der Sterberate innerhalb von einem Jahr. Bei der Studie, die sie beim EFORT-Kongress in Istanbul vorstellte, zeigte sich: Jene Patienten mit einem niedrigen BMI (ein BMI 20 gilt als unterer Grenzwert) haben ein deutlich höheres Risiko, innerhalb von einem Jahr zu sterben und an Druckgeschwüren zu leiden. Außerdem hatten Patienten mit einem höheren BMI signifikant bessere Chancen, zu einem selbstständigen Leben zurückzukehren.