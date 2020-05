Wie man Worte für Schmerzen findet

Es fühlt sich an wie ein brennender Schmerz unter der Haut. Es sticht, es beißt oder pulsiert – Schmerzen sind oft schwierig zu beschreiben. Und Ärzte haben meist wenig Zeit, um genauer nachzufragen. Studien zufolge werden Patienten oft schon nach 30 Sekunden Redezeit vom Arzt unterbrochen.

Eine Initiative der Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEP) will Patienten nun mit einem Online-Fragebogen helfen, ihre Symptome so detailliert wie möglich zu beschreiben. Entwickelt wurde er von der italienischen Montescano Pain School gemeinsam mit der Pharmafirma Grünenthal. Der Fragebogen hilft den Patienten in vier Schritten, ihren Schmerz zu beschreiben. Zunächst geht es darum, das Gefühl in Worte zu fassen – fühlt es sich an wie Kies unter der Haut, wie ein Piksen mit heißen Nadeln, wie Brennesseln oder eher wie ein heftiges Kribbeln? Die Patienten können zwischen 29 verschiedenen Beschreibungen wählen. Im nächsten Punkt geht es darum, die Angaben zu konkretisieren – ist der Schmerz pulsierend, juckend oder bohrend? Es sind auch Mehrfachangaben möglich. Schließlich gilt es herauszufinden, wie sich die Symptome auf den Patienten auswirken. Ist er gereizt, wütend, führt der Schmerz zu Schlafmangel? Im letzten Schritt kann der Betroffene auf einer Grafik genau anklicken, wo sich die Symptome genau äußern.

Der fertige Fragebogen kann dann ausgedruckt und zum Arztbesuch mitgenommen werden. Dieser kann die Informationen dann für weiterführende Untersuchungen und Maßnahmen verwenden.