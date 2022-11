Der Pionier der Lungentransplantation beendet seine Karriere

Auch die internationalen Transplantationsstatistiken belegen eindeutig die Spitzenstellung des Wiener Zentrums: 2021 - mitten in der Covid-19-Pandemie - wurden in Wien 114 LTX-Eingriffe durchgeführt, in Österreich sonst nur noch neun in Innsbruck. In einem 22 Staaten umfassenden Vergleich liegt Österreich mit 11,2 Lungentransplantationen pro einer Million Einwohner weit an der Spitze. In Kanada (Toronto) waren es 8,6 Eingriffe pro Million Einwohner (zweite Stelle), in Deutschland nur 4,1 solcher Operationen pro einer Million Einwohner. "Die Wartefrist für einen solchen Eingriff beträgt in Österreich derzeit drei bis sechs Monate. Die dringendsten Fälle werden priorisiert", sagte der Chirurg. Die hohen Fallzahlen in Wien führten zu einer großen Zahl hoch bewerteter wissenschaftlicher Publikationen. 2017 bestieg Klepetko übrigens mit zehn seiner Patienten sogar den Kilimandscharo.