Um mögliche Risikofaktoren in der menschlichen DNA aufzuspüren, analysierte man Gendaten von über fünf Millionen Menschen aus 29 Ländern. Wobei jeder vierte Studienteilnehmende nicht europäischer Abstammung und damit ein beträchtlicher Teil der Stichprobe etwa Personen aus dem afrikanischen oder asiatischen Raum stammte. Was wiederum, das betonen die Fachleute der Universität Edinburgh und des King's College London, die globale Aussagekraft der Studie erhöhe. Erst durch die - in früheren Studien oft vernachlässigte - Diversität der Stichprobe sei man auf gänzlich neue Risikofaktoren gestoßen.

In Summe konnten 700 Genvariationen mit der Entwicklung von Depressionen in Verbindung gebracht werden, rund 300 davon waren bislang nicht in diesem Zusammenhang diskutiert worden. Isoliert betrachtet seien die Effekte jeder einzelnen Variation zwar gering, besitzt eine Person allerdings mehrere, könne das bei der Depressionsneigung zum Tragen kommen, so die Studienautorinnen und -autoren.

Genetisch bedingte Schwierigkeiten in der Emotionsregulation

Die Veränderungen an bestimmten Stellen der DNA wurden mit neuronalen Aktivitäten in mehreren Hirnregionen in Verbindung gebracht, darunter Bereiche, die Emotionen steuern.